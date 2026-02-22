冬の東京開催の名物長距離ハンデG3「第76回ダイヤモンドS」が21日、東京競馬場で行われた。向正面で進出を開始した1番人気スティンガーグラスが最終4コーナー先頭から後続を楽々振り切って重賞初制覇を達成。天皇賞・春（5月3日、京都）に堂々と名乗りを上げた。さすがは名手ルメール。1番人気スティンガーグラスも目下の充実ぶりを示して好騎乗に応えた。1F13秒台を3回刻み、ペースがガクンと落ちた中盤。逃げるファウストラ