▼4着ヴェルテンベルク（キング）大きな体で内のポジションでも我慢してくれた。最後までばてず、いいスタミナがある。▼5着ホーエリート（戸崎）壁をつくりたくて下げたところで力んだ感じ。最後は伸びそうだったが…。▼6着レッドバリエンテ（西村淳）ペースが遅かった。馬の出来は良かったが、最後は疲れてしまった。▼7着マイネルカンパーナ（津村）枠（14番）がきつかった。位置を取るまでに脚を使ってしまった。▼