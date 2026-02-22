自由なスケーティングで異彩を放ったリウ(C)Getty Images現地時間2月19日に行われたミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子フリーでは、アリサ・リウ（米国）が全体1位となる150.20点をマーク。ショートプログラムとの合計226.79点で、金メダルをつかんだ。【動画】「芝の上でこんな回転できるの!?」アリサ・リウの超人的始球式を見る緊張感が漂った会場の空気とは裏腹にのびやかな演技が異彩を放った。ルッツートー