選手たちに対するネット上の攻撃に異論を唱えたグレン(C)Getty Images現代を生きるアスリートたちにとって誹謗中傷は大きな問題となっている。SNSが隆盛する時代がゆえに必然ではあるものの、“当事者”にとっては批評の域を超えたそれは想像を絶する攻撃となる。 【関連記事】マリニンが失速した裏に潜んだ憎悪坂本花織ら担当の有名振付師が証言したフィギュア界の“問題点”「日本のファンがイリアを嫌い…」【冬季五輪】「