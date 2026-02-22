きょうは西から発達した低気圧や前線が近づき、西日本と東日本は次第に雨の降る所があるでしょう。全国的に南よりの風が強く、春一番が発表される所もあるかもしれません。強風による交通機関への影響や足場の倒壊、高波などに注意が必要です。予想最高気温は全国的に平年よりかなり高く、４月並みの暖かさとなるでしょう。平年より多く雪が積もっている所がありますので、なだれや落雪、雪どけ水による冠水など融雪災害には十分に