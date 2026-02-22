今年の飛躍が約束されたかのような独走Vだった。「第70回阪急杯」が21日、阪神競馬場で行われた。骨折明けの1番人気ソンシが川田将雅（40）に導かれ、重賞初制覇。高松宮記念（3月29日、中京）の優先出走権を獲得した。馬主はフォーエバーヤングも所有するサイバーエージェント会長の藤田晋氏（52）。管理する中内田師（47）は16年から11年連続のJRA重賞勝利となった。約1年のブランクも何のその。骨折明けのソンシが道中3番手