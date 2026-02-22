フィギュアスケート・エキシビションに参加した男子銅メダルの佐藤駿（エームサービス・明大）が、超大技クワッド・アクセル（4回転半ジャンプ）挑戦の野望を口にした。自身が思い描く究極のジャンプ構成について問われ「もしやるとしたら4Aを試合でやりたい。いつか遠い先になると思うんですけど。一度も挑戦したことがないので、来シーズン挑戦してみて、まずは降りることを目標として頑張ります」と力強く語った。クワッド