「侍ジャパン強化合宿」（２１日、宮崎）日本代表「侍ジャパン」の井端弘和監督（５０）は２１日、今年のチーム初実戦となる２２日の壮行試合・ソフトバンク戦（サンマリン）で、タイブレークを想定した実戦練習を行う意向を示した。同点の延長戦で無死二塁からスタートするタイブレーク制度。指揮官は「（無死）二塁というところでは、作戦的に迷う部分はあるのかなと思います」とした。難しいケースで攻守に采配を振るい、