7頭立ての3歳リステッド競走は6番人気ラージアンサンブル（牡＝武井、父ベンバトル）が直線鋭く伸びて貴重な2勝目をつかんだ。岩田望は「楽に取れる位置でと考えていた。前が争っていたのでリズム良く。外を回すと分が悪いと思ったので内を狙った。少しずつ力をつけている」と振り返った。叔父に23年ダービー3着ハーツコンチェルトがいる血統でクラシック戦線での活躍に期待を抱かせる。