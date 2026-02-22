「巨人春季キャンプ」（２１日、那覇）悩める巨人・戸郷翔征投手に救世主だ。リリースポイントを下げる投球フォーム固めを連日行っているが、この日のブルペンでは阿部監督が熱血指導。１球を投げては助言をもらう場面も見られ、「シュートして強い球を投げればいいんじゃないか、と。もっと大胆に吹き上がるぐらい」と内容を説明。「腕の振りがすごく良くて。本当に久しぶりにいいブルペンだった」ときっかけをつかむ５２球