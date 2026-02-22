加治屋署長から感謝状を受け取った小川さん（右）＝１６日、金沢署自宅への帰り道が分からなくなった高齢女性を保護し人命救助に貢献したとして、神奈川県警金沢署は、横浜市立金沢高校１年の小川哲さん（１６）＝同市磯子区＝へ感謝状を贈った。小川さんは「人の役に立てて良かった」と女性の無事を喜んだ。署によると、小川さんは昨年１２月１３日午後２時ごろ、学校からの帰宅途中、同市金沢区内の路上で女性から「帰る道が