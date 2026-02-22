◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケートエキシビション（２１日、ミラノ・アイススケートアリーナ）フィギュアスケートのエキシビションで、スペイン代表のオリビア・スマートとティム・ディークのカップルが、“サッカー”を取り入れたユニークな演技を披露した。スペイン代表風の赤いユニホームに、ショートパンツ姿で登場。演技中にサッカーボールと小さ目のゴールも使い、互いにスケート靴のままＰKを蹴