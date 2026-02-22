阪神7Rでザックザクが1着となり、騎乗した北村友一（39）は現役21人目、史上44人目となるJRA通算1000勝を達成した。1万1380戦目。24年8月31日に900勝を達成しており、約1年半で大台に到達。この間にはクロワデュノールで日本ダービーも制した。「ダービーを勝たせていただいて凱旋門賞にもチャレンジする特別な経験ができた、中身の濃かった期間だった」と振り返り、「もっと馬と向き合って、もっといい結果を出せるようにこれ