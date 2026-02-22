◇明治安田J1百年構想リーグ第3節浦和2―0横浜M（2026年2月21日日産スタジアム）浦和の20歳MF早川が出場から22秒後にゴールを決めた。後半38分にトップ下に投入されると最初のプレーでMFサヴィオのパスに反応。裏に抜け出して左足で左隅に流し込んだ。浦和でのゴールは23年4月のルヴァン杯湘南戦以来。「やっと点を取れてホッとしています」。チームは開幕からのアウェー3戦で勝ち点7を獲得。昨季3勝8分け8敗と苦戦し