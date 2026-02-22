◆オープン戦巨人１―３ヤクルト（２１日・那覇）宇都宮はいい足してるねえ！６回２死一塁から決めた二盗。４回に試みた二盗は刺されてしまったけど、それでも行く意欲を買いたいし、なんといってもスタートがいい。１歩目の体重の乗せ方がうまいから、足がよく伸びる。細身の体格もあって、ソフトバンクの周東に似た空気を感じる。岡本が抜けた穴をどう埋めるか、チャンスをどうやって生かし、１点を積み重ねていくか。