◇明治安田J1百年構想リーグ第3節FC東京2−1川崎F（2026年2月21日U等々力）FC東京は、2戦連続PK戦勝利から今季初めて90分間で勝利し“開幕3連勝”を飾った。今季新主将に就任した、DF室屋が決勝点を奪った。1―1で迎えた前半38分、MF佐藤恵のスルーパスに抜け出すと、豪快に右足でネットを揺らした。この日のヒーローは「ボールが浮いていたので、ゴールは見ずに思い切り打っただけです」と、胸を張った。これで東地区