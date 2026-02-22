◇明治安田J1百年構想リーグ第3節鹿島2―0柏（2026年2月21日メルカリスタジアム）鹿島が昨季最終節まで優勝を争った柏を一蹴した。前半25分、日本代表GK早川が自らのファウルで与えたPKをストップ。跳ぶ動きを見せながら最後まで動かず、FW細谷がど真ん中に浮かせたパネンカ（チップキック）をキャッチした。「自分がPKを与えて止めなきゃいけないので、焦って先に動くというのがキッカー側の心情。イチかバチかだっ