◇明治安田J1百年構想リーグ第3節横浜M0―2浦和（2026年2月21日日産スタジアム）横浜Mは開幕3連敗となった。前半は高い位置からのプレスが機能して試合を優位に進めたが、後半にミス絡みで2失点。相手を上回る12本のシュートを放ったが、最後までゴールは遠かった。昨季残留争いに巻き込まれた名門が今季も苦難のスタート。大島監督は「残念な結果になってしまい、悔しい気持ち。悪くない前半だったが、後半はトーンダ