「オープン戦、中日１−１阪神」（２１日、Ａｇｒｅスタジアム北谷）１番・谷端（日大）−のアナウンスに、沖縄の敵地スタンドが沸く。昨季リーグ王者に加わった新戦力。阪神ドラフト２位・谷端将伍内野手は、打席では４打数無安打に終わったが、二塁では軽快な守備を見せフル出場。藤川監督も「ディフェンスができれば出続けることができる。本人も勉強になったのでは」と及第点を与えた。初回、プレーボール直後に巡った打