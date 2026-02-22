「侍ジャパン強化合宿」（２１日、宮崎）侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が２１日、初の対外試合となる２２日のソフトバンク戦（サンマリン）で阪神の佐藤輝明内野手（２６）を「４番・三塁」、森下翔太外野手（２５）を「５番・左翼」で先発出場させると明かした。佐藤輝にとっては侍ジャパンで初の４番を務めることになる。森下も激しい外野手の争いで定位置をつかむため、大事なアピールの一戦。虎の主軸２人がＷＢＣを前