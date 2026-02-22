◇オープン戦阪神1―1中日（2026年2月21日北谷）初の開幕ローテーション入りへ好発進だ。中日とのオープン戦初戦に“開幕投手”として登板した高橋は2回4安打1失点。最速149キロを計測し、最多4連続を含む計5三振を奪うなどキレキレの投球でアピールした。「試合勘をこの時期から味わえて、いいかな。独特な感じでした。しっかりストライクが入ったのと、いろいろ（体が）張ってきている部分がある中で、それにしては投