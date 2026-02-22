23年セレクトセール当歳で5億2000万円（税抜き）の値をつけた高額馬サガルマータ（牡＝福永）が2戦目で初勝利を飾った。中団から3角で先頭集団に取りつくと直線は早め先頭で後続を2馬身ちぎった。川田は「初戦より内容が良く、動きも出て、無事に勝ち上がることができました」と満足げ。父コントレイルの主戦だった福永師は「まだこれからの馬ですが、まずは一つ勝たないと始まらないので。（今後は）様子を見ながら、いい形で