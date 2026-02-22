「阪神春季キャンプ」（２１日、宜野座）阪神は２１日、「左アキレス腱（けん）の損傷」で離脱した石井大智投手（２８）が大阪府内の病院で「左アキレス腱断裂縫合術」を終え、２０日に退院したことを発表した。また、オープン戦初戦は中日と引き分けた。以下、藤川球児監督との主な一問一答。◇◇−オープン戦初戦。「勝負は本番に持ち越しと、そういったゲーム展開になっていってたので。本番に、シーズンに取っ