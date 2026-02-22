オープン戦阪神1―1中日（2026年2月21日北谷）阪神・才木が上々の仕上がりぶりを見せた。3回から2番手として登板。予定の2イニングを投げて無安打無失点の好投。昨季の最優秀防御率右腕が開幕投手争いを展開するライバルへ向けて“先制パンチ”を繰り出した。マウンドでは格の違いを見せつけた。先頭の岡林に投じた初球は150キロを計測。この1球がこの日の最速だった。力で押し込む本来の投球スタイルで、主力打者が並