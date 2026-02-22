「オリックス紅白戦、ホーム１−２ビジター」（２１日、ＳＯＫＫＥＮスタジアム）復活へのステップを踏んだ。昨年３月にトミー・ジョン手術を受けたオリックス・吉田輝星投手（２５）が２１日、紅白戦のホーム組４番手で登板。２４年９月２８日・楽天戦以来、５１１日ぶりの“実戦復帰”で術後最速となる１４６キロをマークし、多彩な変化球も交えて１回を三者凡退。１奪三振と上々の内容で終えた。「一応、シート（打撃登板