◇明治安田J1百年構想リーグ第3節第1日東京V2―2（PK4−3）町田（2026年2月21日味の素スタジアム）明治安田J1百年構想リーグは6試合が行われ、東は町田と対戦した東京Vが2―2で突入したPK戦を4―3で制し、首位をキープした。2点先行されながら後半追加タイムにDF吉田泰授（25）の同点弾で追いつく粘りを見せ、クラブ初の“開幕3連勝”を飾った。浦和は横浜Mに2―0で快勝。横浜Mと柏は開幕から3連敗となった。これが今季