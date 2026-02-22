「オープン戦、巨人１−３ヤクルト」（２１日、沖縄セルラースタジアム那覇）いきなり響いた快音に、巨人新助っ人のボビー・ダルベック内野手（前ロイヤルズ傘下３Ａ）はホッとした表情を見せた。「飛んでくれたところも良かったんですけど、ヒットが出たことに一安心しています」。１９日は体調不良で静養し、２０日には別メニュー調整した中でのぶっつけ本番舞台だ。１００％じゃない状態でも結果を出した。四回だ。ヤクル
