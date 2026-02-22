◇オープン戦阪神1―1中日（2026年2月21日北谷）またまた“初物浜ちゃん”だ。阪神の「5番・DH」で先発出場した浜田が0―1で迎えた6回2死二塁で三浦の変化球を捉えた。打球は三塁ベースに当たって外野芝生に到達。チームのオープン戦初タイムリーになった。着実なアピールを続けている。4日の今春初のシート打撃では今朝丸から右越えの“チーム1号”。8日の日本ハム戦（練習試合）でも左翼席へ“12球団最速”の対外試合