「オープン戦、巨人１−３ヤクルト」（２１日、沖縄セルラースタジアム那覇）巨人開幕投手最有力候補の山崎伊織がオープン戦の“開幕投手”を任され、２回２安打無失点と好発進した。立ち上がりには１死から連打で一、二塁のピンチを作るも、落ち着いて中軸を分断。「ランナーも出た場面でも投げられた」と今の段階だからこそ、ピンチ上等精神も見せた。キャンプ中にもう一度登板予定もあるといい、「変化球の精度はまだまだ