阪神は21日、石井大智投手（28）が大阪府内の病院で「左アキレス腱断裂縫合術」を受け、20日に退院したと発表した。11日の紅白戦で負傷し、当初は「左アキレス腱の損傷」と発表されていたが、より深刻な「断裂」であったことが判明。昨季、50試合連続無失点のプロ野球記録を樹立した右腕は長期離脱となり、球団を通じて胸の内を明かした。「侍ジャパンに選出してくださった井端監督をはじめ、関係者の皆さま、ファンの皆さまの