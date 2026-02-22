◇オープン戦阪神1―1中日（2026年2月21日北谷）【亀山つとむCHECK！】今キャンプ、大山はずっと調子がいい。今年も期待していいし、首脳陣も心配していないだろう。問題はその後ろを打つ打者だ。昨季は1番・近本から5番・大山までは不動。6番以降の下位打線を固定することが今年の最重要課題だった。この日、浜田が大山の後ろで適時打を放った。練習試合で本塁打を記録するなどアピールを続けている。昨季、3番・森下