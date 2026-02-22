「オープン戦、楽天３−３ロッテ」（２１日、金武町ベースボールスタジアム）開幕投手初の開幕投手へ、順調な仕上がりを披露した。楽天の荘司康誠投手が先発で３回２安打無失点、４奪三振、無四球の好内容。直球は１５１キロを記録した。「だいぶ強いボールは投げられていたと思いますし、空振りも何個か取れていたので良かった」と球質には現時点で納得。無四球については「そこが一番成長を感じる部分。ゾーンでしっかり勝