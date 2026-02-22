◇オープン戦阪神1―1中日（2026年2月21日北谷）プロ野球のオープン戦が21日、沖縄県各地で開幕した。藤川球児監督（45）率いる阪神は、中日戦（北谷）で1―1の引き分け。チームは2年連続のドロー発進も3打数3安打と気を吐いたのが「4番・一塁」で先発した大山悠輔内野手（31）だ。プロ10年目で初のオープン戦3安打発進。既に指揮官から昨季に続く5番起用を告げられている大黒柱が、2リーグ制以降では球団初となる連覇へ盤