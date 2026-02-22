阪神4R・新馬戦（ダート1800メートル）はエイコーンドリーム（牝＝河嶋、父ルヴァンスレーヴ）が追い比べを制してデビューV。五分のスタートから3番手でリズム良く運ぶと直線でさらに加速。メンバー最速タイの上がり3F37秒5で1番人気コルヴァスを頭差かわした。池添は「気性面で難しいところがある女の子ですが、レースに行くと上手に走ってくれた。しっかり2着馬をかわしてくれたし、使って良くなる段階でも勝ち切ってくれた