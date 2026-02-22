◇オープン戦ドジャース―エンゼルス（2026年2月21日アリゾナ州テンピ）ドジャースの大谷翔平投手（31）が21日（日本時間22日）、チームのオープン戦初戦となった古巣のエンゼルス戦に「1番・DH」で先発出場。初回の第1打席で初安打を放った。エンゼルス先発は昨季10勝を挙げた右腕ソリアーノ。初回、1ボール2ストライクと追い込まれた大谷は、4球目に99.6マイル（約160・3キロ）の直球が内角に投げ込まれて詰まらされた