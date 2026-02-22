大相撲の元関脇で十両の明生（３０）が２１日、都内のホテルで結婚披露宴を行い、約７００人が出席した。師匠の立浪親方（元小結旭豊）、部屋と親交の深い歌手の小林幸子と会見を行った。昨年２月に埼玉県出身の会社員、小夏さん（２９）と結婚。「戦って帰ってきたら明るく迎えてくれる。明るくて人に優しいところが好き」と語った。小林から結婚の決め手を質問され、立浪親方に「決まり手…寄り倒し」と口を挟まれると、笑顔