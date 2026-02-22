◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート エキシビション(大会16日目/現地21日)フィギュアスケートのエキシビションが行われ、プログラム3番目でスペイン代表のオリビア・スマート選手、ティム・デューク選手ペアが登場。サッカー大国スペインを印象づける同競技を模した衣装や演出に会場は大きな盛り上がりを見せました。スマート選手、デューク選手ペアはサッカースペイン代表のユニホームを彷彿とさせる姿