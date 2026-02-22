ファッション雑誌「ＪＪ」（光文社）のモデルオーディション「Ｊ−ＧＩＲＬ＃国民的彼女」と「Ｊ−ＢＯＹ＃国民的彼氏」のグランプリが２１日、都内で発表され、Ｊ−ＧＩＲＬは有田叶（２３）と早坂萌香（２５）、Ｊ−ＢＯＹは牧屋宏幸（２７）と、唯一芸能活動経験がなかった三上龍さん（２４）が受賞した。有田は大学生となり就職活動も経験したが、夢を諦めきれず、２０２４年に芸能界入り。憧れはＴＷＩＣＥのＳＡＮＡ