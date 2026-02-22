俳優の香川照之（６０）が２１日、都内で主演映画「災劇場版」の公開記念舞台あいさつを中村アン（３８）、竹原ピストル（４９）らと行った。いつも災いの周辺にいる“ある男”を怪演した香川は、これまで演じた「半沢直樹」シリーズの大和田常務役などを「陽の悪役」、映画「クリーピー偽りの隣人」の役を「陰の悪役」として「今回は後者（陰）の方の集大成だと思っている」と思いを明かした。「災」は、ささやかな日常