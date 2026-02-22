巨人の宇都宮葵星（きさら）内野手（２１）が２１日、オープン戦で初盗塁を決めた。４回１死、右前打で出塁したダルべックの代走で途中出場。初球からスタートを切って頭から滑り込み間一髪でアウトとなったが、６回２死の第１打席で四球を選ぶと２球目でスタート。足から滑り、今度は二盗を決めた。「１発目、スタートは良かったんですけど決められなかったので。２つ目も早いカウントでいけたし、相手の特徴も見てしっかり（ス