◆オープン戦巨人１―３ヤクルト（２１日・那覇）巨人の新外国人、ボビー・ダルベック内野手（３０）が２１日、来日初実戦で“初安打”を放った。ヤクルトとのオープン戦（那覇）に「５番・三塁」で先発し、第２打席で右前打を放つなど２打数１安打。実戦感覚を養うため、外国人とベテラン組が残留調整する２２日の中日戦（北谷）に志願参加することが決まった。詰まっても、メジャー通算４７発のパワーで押し込んだ。４回