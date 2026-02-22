◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケートエキシビション（２１日、ミラノ・アイススケートアリーナ）フィギュアスケートのフィナーレを飾るエキシビションが行われ、女子で６位のアデリア・ペトロシャン（ＡＩＮ）が「ＷａｋａＷａｋａ」を披露した。金色のきらびやかな衣装で登場。アップテンポな力強い曲調に乗り、３回転フリップを着氷。キレあるしなやかな踊りを見せ、最後の決めポーズでは尻もちを付くような