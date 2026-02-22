阪神は２１日、石井大智投手（２８）が大阪府内の病院で「左アキレス腱断裂縫合術」を終え、２０日に退院したことを発表した。１１日の紅白戦で本塁へカバーに入った際に負傷。当時は損傷と発表されていたが、新たに断裂だったことが分かった。一般的には復帰へ約６カ月の時間を要する。今季絶望の可能性も浮上しており、チームにとって大きな痛手となることは避けられない。阪神にとって大きな痛手を負うことになる。球団を通