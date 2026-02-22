「オープン戦、中日１−１阪神」（２１日、Ａｇｒｅスタジアム北谷）集中力を研ぎ澄ませ、貫禄の結果を示してみせた。球場を盛り上げた３度の快音に、今季への期待は膨らむばかり。阪神・大山悠輔内野手がオープン戦初戦で、３安打の好発進を決めた。まずは二回先頭。大野から左前にしぶとく落とした。続く四回は１死で一塁線を破る右前打。広角に打ち分けると、ハイライトは六回に訪れた。カウント２−２から左腕・三浦の