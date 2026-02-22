2月22日（日）放送「ポツンと一軒家」のゲストは安藤和津と松本穂香。安藤は「娘が高知に移住して、山菜を採ったり野菜を育てたりしているんです。私も大自然の中に身を置いて、自然とともに生きてみたいですね。と自然の中での暮らしにあこがれているよう。松本も、「一度は経験してみたいです」と、ポツン暮らしに興味があるようだった。 ©ABCテレビ 戦後最大級の洪水被害に遭い、4年間の仮設住宅での生活を余儀なくされ