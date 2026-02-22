「オープン戦、中日１−１阪神」（２１日、Ａｇｒｅスタジアム北谷）アクシデントを乗り越え、復活だ。阪神３番手・伊藤将司投手は２回１安打無失点と好投し、開幕ローテ入りへ前進した。五回から登板し、まずは三者凡退。六回は２死から四球を許し、ボスラーには右前打を浴びた。一、二塁のピンチとなったが、最後は花田を三ゴロに抑えた。「いいコースに（球が）いっていると感じた。継続してやっていけたら」と手応え。好