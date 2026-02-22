リンクをコピーする

《阪神競馬出来事＆制裁》【出走取消】▽3R…ナムラキングダム（右前肢ハ行）▽12R…アラナコア（疝痛）【競走除外】▽12R…パーサヴィアランス（馬場入場後に右前肢ハ行を発症）【過怠金】▽6R…横山典1万円（4角外斜行）▽11R…横山武5万円（4角内斜行）【戒告】▽1R…松若（ムチの使用法）