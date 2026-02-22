《小倉競馬出来事＆制裁》【競走中止】▽4R…シュハリ（3号障害手前＝左後肢ハ行）▽4R…ヒノタマボーイ（2周目2号障害手前＝左後肢ハ行）▽5R…ダイスアローリング（3周目4角＝右後肢ハ行）【過怠金】▽8R…河原田1万円（1角内斜行）【戒告】▽10R…舟山（直線外斜行）▽12R…丹内（4角外斜行）