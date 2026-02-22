ラ・リーガ第25節が21日に行われ、レアル・マドリードは敵地でオサスナと対戦した。レアル・マドリードは前節終了時点で19勝3分2敗を記録。勝ち点「60」を積み上げ、現在は首位に立っている。今シーズンはシャビ・アロンソ体制でスタートしたものの、同氏は今年1月に解任が決定。以降はカスティージャ（Bチーム）を率いてきたアルバロ・アルベロア氏が監督に就任しており、現在はラ・リーガで8連勝、チャンピオンズリーグ（CL