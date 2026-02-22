エールディヴィジ 25/26の第24節 PSVとヘーレンフェインの試合が、2月22日02:45にフィリップス・スタディオンにて行われた。 PSVはマイロン・ボアドゥ（FW）、イバン・ペリシッチ（FW）、イスマエル・サイバリ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するヘーレンフェインはラッセ・ノルダス（FW）、ルカ・オイエン（FW）、リンゴ・メールフェルト（MF）らが先発に名を連ね